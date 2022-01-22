شكرا لقرائتكم خبر عن .. ورقابة على قاعات الأفراح والمناسبات بالدمام والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - رصدت صحة الشرقية، عددًا من المخالفات في قاعات الأفراح والمناسبات، وذلك في جولة رقابية، بالتعاون مع شرطة الدمام؛ للتأكد من الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية والاشتراطات الصحية، للحد من انتشار فيروس كورونا ، وشملت المخالفات عدم تفعيل تطبيق «توكلنا» عند مداخل القاعات، وعدم التقيد بارتداء الكمامات.

وأوضح مدير التواصل والعلاقات بصحة الشرقية مطلق الجلعود، أن لجنة رصد السلوكيات مستمرة في تكثيف جهودها من خلال رصد السلوكيات المجتمعية والتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا في الأماكن العامة والمجمعات المغلقة، مشيرًا إلى أن طبيعة مهام الفرق الميدانية والرقابية للجنة رصد السلوكيات، هي توعية المخالفين ورصد المخالفات والتجاوزات وإحالتها للجهات المعنية لإيقاع المخالفة حسب بروتوكولات الأنظمة والمخالفات لديهم بالجهة المختصة.

وأكد استمرار الجولات الرقابية على قاعات الأفراح بالمنطقة الشرقية خلال الفترة القادمة من قبل الفرق الرقابية الميدانية للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية، مضيفًا: تحرص صحة الشرقية بناءً على توجيهات مديرها العام د. إبراهيم العريفي، على استمرار الجولات الميدانية على الأماكن العامة والأسواق التجارية والمرافق السياحية.