شكرا لقرائتكم خبر عن «هدايا وألعاب» في أول أيام تطعيم الأطفال بقرية العليا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - بدأ مركز التطعيمات في مستشفى محافظة قرية العليا، أمس، استقبال الأطفال من سن 5 سنوات فأكثر؛ لتطعيمهم بلقاح فيروس « كورونا » المستجد «كوفيد-19»، ويتم استقبال الأطفال على مدى الأسبوع، من الساعة 8 صباحًا، وحتى الساعة 3,30 ظهرًا.

وهيأ المستشفى المركز للأطفال، من خلال الكثير من الشخصيات الكرتونية، التي كانت في استقبالهم؛ لتهدئتهم وتبديد خوفهم، إضافةً إلى توفير الهدايا والألعاب والرسومات.

من ناحيته، أشار مدير مستشفى محافظة قرية العليا نايف الفاضل إلى تجهيز عيادتين، مع كادر طبي متخصص، وغرف استقبال خاصة بالأطفال، وركن ألعاب للأطفال، وقسم للهدايا، مؤكدًا تنفيذ آلية جديدة لتطعيم الأطفال؛ لعدم الرهبة، وتبديد الخوف، وهي استخدام نظارات الواقع الافتراضي «NVR»، إضافةً إلى تجهيز عيادة شاملة للطفولة المبكرة، وقسم تثقيفي صحي.

ولفت إلى تقديم العاملين في المركز الحضاري، المساعدة للأطفال، وهم يرتدون أزياء الشخصيات الفنية والكرتونية؛ لتهدئتهم، وعدم تخوفهم من التطعيمات، مؤكدًا إنشاء قسم «سبايدر مان»، وهي شخصية كرتونية يحبها الأطفال، وقسم مخصص للبنات «السا»، وهي شخصية كرتونية محبوبة.