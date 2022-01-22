شكرا لقرائتكم خبر عن برنامج يهيئ 600 متدرب لـ «عودة آمنة» بـ«تقنية الأحساء» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - استفاد 600 متدرب، من البرنامج التقني لتهيئة المتدربين الجدد، الذي اختتمته الكلية التقنية بمحافظة الأحساء، استعدادًا للعودة الحضورية الآمنة للتدريب، وأقيم على مدار أربعة أيام، وتم توزيع المتدربين على فترات متعددة في اليوم الواحد، مع الالتزام بالإجراءات الاحترازية.

جد واجتهاد

وحث عميد الكلية صالح الرزيحان، المتدربين، على بذل الجد والاجتهاد في التدريب، وأن يكون هدفهم الحصول على معدلات عالية، حتى تكون لهم أولوية في الحصول على أفضل الوظائف بعد التخرج للمساهمة في خدمة وبناء الوطن.

مناشط وفعاليات

وأوصى المتدربين الجدد بأن تكون لهم بصمة في جميع مناشط وفعاليات الكلية وألا يكونوا نقطة في آخر السطر، فالجميع يثق في قدراتهم ومواهبهم، مؤكدًا حرص المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، من خلال توجيهات محافظ المؤسسة د.أحمد الفهيد، على بذل المزيد من الجهد والعطاء لاستكمال العملية التدريبية؛ لبناء جيل وطني متسلح بالمهارة والمعرفة والابتكار، يسهم في نمو وازدهار وطننا الغالي، وكذلك متابعة نواب المحافظ المستمرة لنجاح العملية التدريبية.

حقوق وواجبات

فيما بين وكيل الكلية لخدمات المتدربين محمد الشريدي، حقوق المتدربين، وواجباتهم، والالتزام بأنظمة الكلية والاستفادة من الإدارات الخدمية التي من شأنها تقديم وتذليل كل ما يواجهه المتدرب في حياته التدريبية.

خدمات إلكترونيةوعن برنامج استقبال المتدربين الجدد، أشار مدير وحدة الخدمات الإرشادية زياد العنزي إلى أنه اشتمل على استعراض الخدمات المقدمة للمتدربين، ودورة في التهيئة النفسية، والتعريف بالأنشطة، والخدمات الإلكترونية المقدمة من خلال مركز التدرب الإلكتروني، وصندوق المتدربين، والتواصل مع القطاع الخاص لعرض أهم الفرص الوظيفية لخريجي المؤسسة، ودورة عن آلية احتساب المعدل التراكمي وشروط الحصول على المكافأة.

تعليمات إرشادية وأشار إلى استعراض تعليمات إرشادية في السلامة المهنية وأنظمة الإنذار والحريق، وأهمية السلامة للمتدرب داخل الكلية، والتعريف بالخدمات التي تقدمها الوحدة الصحية للمتدربين، وإرشادات صحية عامة، لافتًا إلى عرض استمارة حصر رغبات المتدربين للمشاركة في أنشطة الكلية وتعبئتها وإرسالها إلكترونيًا، وفي آخر اللقاء جولة على مرافق الكلية والأقسام والتعريف بها.