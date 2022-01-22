شكرا لقرائتكم خبر عن كتلة هوائية باردة على الشرقية اليوم والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تؤثر كتلة هوائية باردة على أجواء المنطقة الشرقية، حتى مساء اليوم السبت، مصحوبة برياح نشطة، وانعدام في الرؤية الأفقية، وانخفاض لما دون 7 درجات مئوية.

وقال محلل الطقس في المركز الوطني للأرصاد عقيل العقيل لـ ”الخليج 365”: تتأثر أجواء المملكة بشكل عام بكتلة هوائية باردة تستمر حتى اليوم السبت، وتنخفض درجات الحرارة إلى ما دون الصفر المئوي في مناطق الحدود الشمالية، والجوف، وحائل، والأجزاء الشمالية لمنطقة المدينة المنورة والقصيم.

رياح سريعة

وأضاف: تتأثر أجواء المنطقة الشرقية بهذه الكتلة الهوائية الباردة، والتي تستمر حتى مساء اليوم السبت، مصحوبة بانعدام في الرؤية الأفقية ورياح نشطة تصل سرعتها إلى 40 كيلو مترًا في الساعة مع ارتفاع الموج في الخليج العربي، وانخفاض في درجات الحرارة.

وأشار إلى تسجيل الأحساء، والدمام، صباح يوم أمس 7 درجات مئوية، والقيصومة درجتين، وحفر الباطن 9 درجات، ومع مساء اليوم السبت تبدأ الكتلة الهوائية بالانحسار تدريجيًا، وتعود درجات الحرارة إلى مستواها قبل الكتلة البادرة.

انعدام الرؤيةفيما حذر المركز الوطني للأرصاد، والدفاع المدني السعودي، من الأتربة المثارة على المنطقة الشرقية، وتشمل «البطحاء، والشيبة، والعبيلة، وحرض، وخريص، وذعبلوتن، وسلوى، وعردة»، يصاحبها نشاط في الرياح السطحية، وشبه انعدام في الرؤية.