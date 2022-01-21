شكرا لقرائتكم خبر عن بمشاركة 30 دولة.. افتتاح المؤتمر السعودي لطب الأسنان بالرياض والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض افتتح وكيل جامعة الملك سعود الدكتور عبدالله السلمان الدورة الثالثة والثلاثين من المؤتمر السعودي العالمي لطب الأسنان SIDC 2022 الذي تنظمه الجمعية السعودية لطب الأسنان خلال المدة من 20 إلى 22 يناير الجاري في فندق هيلتون الرياض كأول مؤتمر حضوري في طب الأسنان بالمملكة.

وأقيم حفل بهذه المناسبة جرى خلاله عرض مرئي تعريفي عن فعاليات المؤتمر، ثم ألقى رئيس الجمعية السعودية لطب الأسنان ورئيس المؤتمر الدكتور خليل بن إبراهيم العيسـى كلمة استعرض فيها إنجازات الجمعية السعودية لطب الأسنان خلال الجائحة وتنظيمها لأول مؤتمر افتراضي في العالم في طب الأسنان SIDC2020 ثم تنظيم المؤتمر العام التالي SIDC2021 افتراضيا أيضا.

وألقى الدكتور عبدالله السلمان كلمة بهذه المناسبة، واختُتم الحفل بعرض مرئي عن أنشطة الجمعية خلال الأعوام الماضية، ثم تم تكريم الشركات الراعية للمؤتمر وقُص شريط الافتتاح للمعرض المصاحب واستمع الجميع لشرح عدد من الشركات العارضة.

وتتميز هذه الدورة من المؤتمر -الذي عاد حضورياً من بعد دورة العام الماضي الافتراضية- بسعيها في إشراك جميع القطاعات العلمية المختلفة ودعم البحث العلمي والمبادرات الاجتماعية المتعددة، حيث يشارك هذا العام 46 متحدثاً عالمياً ومحلياً من مختلف تخصصات طب الأسنان بإقامة 69 محاضرة علمية.

هذا إضافة إلى 19 ورشة عمل تعرض أحدث ما توصل إليه العلم في طب الأسنان عالمياً، وتم اعتماد البرنامج العلمي ب 24 ساعة تعليم طبي من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية و23.5 ساعة من الأكاديمية الأمريكية لطب الأسنان ADA.

وسيستمر البرنامج العلمي للمؤتمر ثلاثة أيام، حيث تقام ضمن فعالياته المنافسة على 18 جائزة بحثية في 6 مسارات تشمل الأبحاث والملصقات العلمية، ويصاحب المؤتمر عرض لأحدث ما توصلت إليه التقنية والأبحاث في طب الأسنان بمشاركة أكثر من 47 شركة طبية محلية وعالمية وتعليمية قَدِموا من أكثر من 30 دولة مختلفة.