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التحالف: تدمير صاروخاً باليستياً أطلق باتجاه خميس مشيط

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الدمام - شريف احمد - أعلن تحالف دعم الشرعية باليمن، أن الدفاعات دمرت صاروخاً باليستياً أطلق باتجاه مدينة خميس مشيط، مشيراً إلى أن الصاروخ الباليستي، أطلق من مطار صعده باستخدام عين مدني، موضحا أن عملية الاستجابة للتهديد "الباليستي" و"المسيرات" تتطلب استمرارها.

وقال التحالف إن الحوثيون تعمدوا استهداف أحد المراكز التجارية في خميس مشيط بصاروخ باليستي والتصعيد الحوثي باستهداف المدنيين يحتم الاستجابة الفورية لحماية المدنيين.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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