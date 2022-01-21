شكرا لقرائتكم خبر عن القيادة تهنئ الرئيس الجديد في تشيلي بمناسبة فوزه بالانتخابات والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية تهنئة لفخامة السيد غابرييل بوريك بمناسبة فوزه في الانتخابات الرئاسية لجمهورية تشيلي.

وأعرب الملك المفدّى عن أصدق التهاني، وأطيب التمنيات بالتوفيق لفخامته في قيادة بلاده، ولحكومة وشعب جمهورية تشيلي الصديق المزيد من التقدم والرقي.

كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية تهنئة لفخامة السيد غابرييل بوريك بمناسبة فوزه في الانتخابات الرئاسية لجمهورية تشيلي.

وعبّر سمو ولي العهد عن أصدق التهاني، وأطيب التمنيات بالتوفيق والنجاح لفخامته، ولحكومة وشعب جمهورية تشيلي الصديق المزيد من التقدم والرقي.