شكرا لقرائتكم خبر عن 1496 مستفيداً من المساعدات الغذائية لمركز الملك سلمان بتعز والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس الأول 43 طنًا و 228 كيلوغرامًا من السلال الغذائية في مديرية المظفر بمحافظة تعز، استفاد منها 1.496 شخصًا من الفئات الأكثر احتياجًا، ضمن مشروع دعم الأمن الغذائي لليمن.

يذكر أن مشروع دعم الأمن الغذائي الذي ينفذه المركز في اليمن يستهدف توزيع أكثر من 192 ألف سلة غذائية تزن أكثر من 20 ألف طن على الأسر المحتاجة والمتضررة في 15 محافظة يمنية.