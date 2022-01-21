وفاة الأميرة صيته بنت جلوي آل سعود

بدء اليوم الدراسي 9 صباحا في الحدود الشمالية أعلنت إدارة تعليم منطقة الحدود الشمالية اليوم تأجيل بداية اليوم الدراسي إلى التاسعة صباحاً في جميع مدارس المنطقة «بنين وبنات»؛... عرعر: دوت الخليج عرعر: دوت الخليج 18 جمادى الآخرة 1443 هـ 18 جمادى الآخرة 1443 هـ

طلبة الابتدائية ورياض الأطفال يعودون لمقاعدهم وسط بيئة تعليمية آمنة يبدأ بعد غد الأحد 3.5 ملايين طالب وطالبة في المرحلتين الابتدائية ورياض الأطفال العودة إلى مقاعد الدراسة، وذلك في أكثر من 13 ألف مدرسة... الرياض: دوت الخليج الرياض: دوت الخليج 18 جمادى الآخرة 1443 هـ 18 جمادى الآخرة 1443 هـ

رياح وتدن في الرؤية على شرق ووسط وجنوب المملكة توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم يستمر انخفاض درجات الحرارة على شرق ووسط وجنوب المملكة يصاحب ذلك نشاط... أبها: دوت الخليج أبها: دوت الخليج 18 جمادى الآخرة 1443 هـ 18 جمادى الآخرة 1443 هـ

7 حالات طلاق في المملكة كل ساعة #عاجل تساءل مراقبون عما إن كان فهم المزايا التي منحت للمرأة على نحو خاطئ، إضافة لجملة من الأسباب الأخرى، قد أسهم في رفع عدد حالات الطلاق... جدة، مكة المكرمة: منال الجعيد، مصلح الفرحان جدة، مكة المكرمة: منال الجعيد، مصلح الفرحان 17 جمادى الآخرة 1443 هـ 17 جمادى الآخرة 1443 هـ

استمرار الغبار لليوم الثاني على نجران استمرت موجة الغبار على نجران ومحافظاتها، لليوم الثاني على التوالي، فيما دعت المديرية العامة للشئون الصحية بالمنطقة، للوقاية من... نجران: أحمد بالحارث نجران: أحمد بالحارث 17 جمادى الآخرة 1443 هـ 17 جمادى الآخرة 1443 هـ

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