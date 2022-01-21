شكرا لقرائتكم خبر عن إصلاح أعمدة وفوانيس الإنارة بـ«العيون» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نفذت بلدية العيون خططها المجدولة لصيانة وإصلاح أعمدة وفوانيس الإنارة، في المدينة والبلدات التابعة لها.

وأوضحت البلدية مواصلة برامجها، لتعزيز الخدمات المقدمة للمواطنين والمقيمين، وتحسين المشهد الحضري، داعية الجميع إلى التعاون معها في الإبلاغ عن مخالفات لسرعة معالجتها.

وكانت البلدية قد أعلنت البدء في تنفيذ مشروع الصيانة العامة للمسطحات الخضراء والتشجير، بالإضافة إلى صيانة الآبار الارتوازية لأغراض الري.