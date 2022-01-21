شكرا لقرائتكم خبر عن تأهيل 10 متدربين على الإنتاج والتسويق الزراعي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - شهد مدير مكتب فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمحافظة الأحساء، م. خليل الخليل، نيابة عن مدير عام الفرع بالمنطقة الشرقية م. عامر المطيري، تخريج الدفعة الأولى من المتدربين على برنامج مشروع بناء وتعزيز القدرات الوطنية لامتهان حرفة الزراعة، والذي شمل 10 مستفيدين.

وأوضح مدير عام الفرع بالشرقية م. عامر المطيري، أن هذا المشروع يهدف إلى تأهيل وتعزيز وبناء قدرات الشباب من الجنسين في مجالات الزراعة كالإنتاج والتصنيع والتسويق لمنتجاتهم في المملكة، وذلك عن طريق تحسين أداء المتدربين ببرامج علمية وتوعوية، مما يؤهلهم لسوق العمل في هذا المجال للمساهمة في التنمية الريفية في المناطق المختلفة بالمملكة لتحقيق الريادة في مجال الزراعة في المملكة على المستويين الإقليمي والعالمي.

ولفت إلى أن النجاح الذي تَحقق في هذا المجال، جاء من خلال التوجيهات والتشجيع الدائم الذي يلقاه ممتهنو الزراعة والمهتمون بهذا القطاع من حكومتنا الرشيدة والمتابعة المستمرة من وزير البيئة والمياه والزراعة، عن طريق تسليط الضوء على الفرص الاستثمارية، وتنفيذ برامج مكملة أخرى «كنتاج الخضار في البيوت المحمية، تسويق المنتجات الزراعية، الزراعة العمودية، تصنيع المنتجات، عمليات الحصاد، ووقاية المزروعات»، وتشجيع الوزارة على قيام المهرجانات في القطاع الزراعي موزعة على مناطق المملكة بمختلف الأوقات.

وقدم «المطيري» ومدير مكتب الوزارة بالمحافظة، شكرهما الجزيل لكل من ساهم في إنجاح هذا البرنامج وعلى رأسهم الوزير والنائب ووكيل الوزارة للزراعة، راجين من الله تعالى، أن تعود مخرجات هذا البرنامج بالنفع والفائدة المرجوة من خلال تطبيق أفضل الممارسات والطرق الحديثة لاستدامة وتحسين المنتجات الزراعية والعناية بها مع الحرص على تطبيق التقنيات الحديثة التي تضمن استدامته.