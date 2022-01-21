شكرا لقرائتكم خبر عن 90 % نسبة التحول الرقمي بإدارة الموارد البشرية للأمانة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ناقش أمين المنطقة الشرقية م. فهد الجبير، خلال اجتماعه بوكيل وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان لتطوير القدرات البشرية م. خالد الجارالله، ميثاق برنامج إدارة المواهب، وأعمال إدارة التغيير، وإنجازات الإدارة العامة للموارد البشرية بالأمانة، والتي وصل التحول الرقمي بها إلى أكثر من 90%.

واستعرض مساعد وكيل وكالة تنمية القدرات البشرية والتميز التشغيلي د. فراس الصادق، خلال الاجتماع، ميثاق برنامج إدارة المواهب بالوزارة، والذي يهدف إلى صنع بيئة عمل جاذبة تتمحور حول اكتشاف وإدارة المواهب، ورفع وبناء القدرات لمنسوبي القطاع الحاليين والاحتفاظ بالكفاءات، وبناء نظام متكامل لإدارة الأداء والمواهب، ورفع كفاءة عمليات الموارد البشرية وتوحيدها من خلال أتمتتها، ودعم تحقيق الجودة والتميز في عمليات القطاع البلدي.

كما ألقى مدير عام إدارة التغيير بالأمانة م. فهد الحسيني، الضوء على أعمال إدارة التغيير وما حققته الأمانة من إنجازات في هذا الشأن «التغيير والتحول الإستراتيجي»، بينما طرح مدير عام الإدارة العامة للموارد البشرية بالأمانة جمال السليمان، أبرز إنجازات الإدارة والتي تهدف لرفع كفاءة وفاعلية الموارد البشرية وتطبيق الأنظمة واللوائح والأدلة الخاصة بها.

وأكد «السليمان» أتمتة الإجراءات والتحول الرقمي لعدد كبير من إجراءات إدارة الموارد البشرية بأقسامها كافة، لتسهيل الخدمات المقدمة للمستفيد الداخلي، وتقليل الوقت المستغرق لكل إجراء، وحوكمة الإجراءات وتقليل نسبة الخطأ البشري، مبينا أنه تم التحول الرقمي بنسبة أكثر من 90% بالإدارة العامة للموارد البشرية.

وأشار إلى تهيئة قيادات الصف الثاني، والتدوير والإحلال الوظيفي، ورفع نسبة الترقيات والتي بلغت أكثر من 62% لـ 479 من المتقدمين لعام 2021م.