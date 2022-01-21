شكرا لقرائتكم خبر عن 41 محاضرا من 4 دول بمؤتمر أورام الأطفال في «تخصصي الدمام» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - انطلقت، ظهر أمس الخميس، فعاليات مؤتمر التطورات في أمراض الدم والأورام لدى الأطفال 2022 الذي ينظمه مستشفى الملك فهد التخصصي بالدمام عبر الاتصال المرئي برعاية الرئيس التنفيذي لتجمع الشرقية الصحي وحضور رئيس تشغيل تخصصي الدمام، ويستمر 3 أيام.

ورش عمل

وأوضح رئيس تشغيل المستشفى شريف عمر أن عدد الحضور المسجلين في فعاليات المؤتمر بلغ 5000 شخص، يشاركون في 42 محاضرة و3 ورش عمل، إضافة إلى مشاركة 41 محاضرا من 4 دول بجانب السعودية وهي «الأردن، الولايات المتحدة الأمريكية، كندا، إسبانيا»، يقدمون خبراتهم على مدى 3 أيام، مؤكدا أن المؤتمر معتمد من هيئة التخصصات الصحية بواقع 12 ساعة تدريبية.

عناية فائقة

وأكد رئيس المؤتمر ورئيس مركز الأورام بالمستشفى د. سعد الدعامة أن موضوعات المؤتمر، جرى اختيارها بعناية فائقة، إذ تتناول أحدث الموضوعات في مجال أمراض الدم، والأورام لدى الأطفال، والتي لم يتم التطرق إليها في مؤتمرات مماثلة هذا العام، إضافة إلى اختيار الموضوعات ذات الصلة في مجالات علاج الأورام بالإشعاع وعلاج الأورام الجراحي وطب الرعاية التلطيفية.

خبراء عالميون

وأضاف: إن جميع المتحدثين في المؤتمر خبراء عالميون في مجالاتهم، بالإضافة إلى مشاركة متحدثين محليين من مستشفى الملك فهد التخصصي بالدمام ومراكز أخرى في المملكة لتقديم الخبرات السعودية المتميزة في هذا المجال، ومشاركتها مع مختلف دول العالم.

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