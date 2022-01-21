شكرا لقرائتكم خبر عن إطلاق حملة «إن الله لا يصلح عمل المفسدين» بالخبر والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أطلق محافظ الخبر المكلف عبدالله السيف، بمكتبه، أعمال حملة «إن الله لا يصلح عمل المفسدين»، واستمع لشرح عن الحملة وأهدافها من رئيس هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالمحافظة الشيخ أحمد كريري.

وتهدف الحملة إلى التوعية بخطر السحر والشعوذة والكهانة ومدعي علم الغيب، وأهمية الأخذ بالوسائل المشروعة في التداوي والتوعية بالرقية الشرعية والمخالفات التي تقع فيها.

كما تُعنى بإبراز جهود المملكة العربية السعودية ودورها في توعية المجتمع وتعزيز العقيدة الصحيحة، وحرص الرئاسة العامة وفروعها على إطلاق مبادراتها وأعمالها التوعوية النافعة المؤثرة، امتدادا لجهودها المختلفة في شتى المجالات العقدية والفكرية والأخلاقية.

من جهته، أكد مدير عام فرع الرئاسة العامة بالمنطقة الشرقية الشيخ فهد الثبيتي، أن هذه البرامج تحظى بمتابعة الرئيس العام للهيئة الشيخ د. عبدالرحمن السند، وتأتي ضمن خطط الرئاسة العامة الوقائية المحققة لتطلعات حكومة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين – أيدهما الله –.