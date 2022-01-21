شكرا لقرائتكم خبر عن أمير الشرقية يشيد بالخدمات المقدمة لتجويد الحياة بحفر الباطن والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أكد صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية، دور أمانة محافظة حفر الباطن في تنمية المحافظة، وتطوير الخدمات المقدمة للمواطن والمقيم، وتجويد حياة سكان المحافظة، تماشيا مع توجيهات القيادة «حفظها الله»، وتحقيقا لرؤية المملكة 2030.

جاء ذلك خلال افتتاح سموه الكريم، صباح أمس، مبنى أمانة حفر الباطن الجديد الواقع جنوب شرق المحافظة، بحضور صاحب السمو الأمير منصور بن محمد بن سعد محافظ حفر الباطن، ووزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان ماجد الحقيل.

وعند وصول سمو أمير المنطقة الشرقية، كان في استقباله أمين محافظة حفر الباطن م. خلف العتيبي، ووكلاء ومنسوبو الأمانة.

عقب ذلك شاهد سموه عرضا مرئيا قصيرا عن المشاريع التنموية والاستثمارية التي أنجز تنفيذها مؤخرًا، والتي ما زالت قيد التنفيذ، وما سيتم تنفيذه في الفترات القريبة المقبلة.