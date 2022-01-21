شكرا لقرائتكم خبر عن بتكلفة 59 مليون ريال.. 4 مشروعات لصيانة وربط الطرق والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - كشف مدير فرع وزارة النقل والخدمات اللوجيستية بالمنطقة الشرقية م. أحمد الغامدي لـ«اليوم» عن تدشين 4 مشاريع بمحافظة حفر الباطن، بإجمالي 59 مليون ريال، وتشمل مبنى إدارة الطرق، وصيانة طريق «رفحاء - حفر الباطن» بطول 15 كيلو مترًا، وصيانة طريق القاعدة السفانية «سمودا» بطول 30 كيلو مترًا، وصيانة معرج السوبان بطول 6 كيلو مترات.

وأكد أن صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية، سيضع حجر الأساس لمشروعين، لصيانة طريق «حفر الباطن - رفحاء»، ومشروع ربط طريق الرياض بطريق «حفر الباطن - النعيرية».