شكرا لقرائتكم خبر عن أمير الشرقية في حفر الباطن..شهد توقيع عقود 18 مشروعا تنمويا بـ82 مليون ريال.. ووضع حجر الأساس لـ«الصيانة الجذرية» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - بحث آليات التخلص من النفايات وردم المستنقعات

إنشاء كليات قدرات تعليمية ومستشفى تعليمي

أبدى صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية، سعادته بوضع حجر الأساس لمشاريع تنموية في محافظة حفر الباطن، تسهم في جودة الحياة، وخدمة أهالي المحافظة.

حفل الأهالي

وقال سموه، خلال تشريفه حفل أهالي محافظة حفر الباطن بمدينة الملك خالد العسكرية بالمحافظة، أمس: «إن حفر الباطن من المحافظات الهامة في المنطقة الشرقية ويسعدني أن التقي بأهلها».

خير وتنمية

من ناحيته، رحب صاحب السمو الأمير منصور بن محمد بن سعد محافظ حفر الباطن، باسمه ونيابة عن الأهالي بسمو أمير المنطقة الشرقية، منوها بمشاريع الخير والتنمية التي قدمتها الحكومة الرشيدة «أيدها الله»، والتي ستسهم في الرقي والتقدم لهذه المحافظة أسوة ببقية مناطق ومحافظات المملكة، لتقديم الخدمات المميزة للمواطنين والمقيمين.

محرك رئيس

فيما أكد نائب وزير النقل والخدمات اللوجستية م.بدر الدلامي أهمية قطاع النقل والخدمات اللوجستية منذ أكثر من 6 عقود والذي ظل ولا زال شريانا هاما ومحركا رئيسيا لاقتصاد الوطن ومساهما في نهضته، ومقربا للمسافات الشاسعة في بلدنا المترامي الأطراف، وجاذبا للسياح ولقاصدي الحرمين الشريفين.

بهجة وسرور

بعد ذلك، ألقى «محمد البليهيد» كلمة نيابة عن أهالي حفر الباطن، نوه خلالها بتدشين سمو أمير المنطقة الشرقية للعديد من المشاريع التنموية والخدمية التي تعود على المواطنين بالخير والنماء، معربا عن مشاعر البهجة والفرح والسرور التي تغمر أهالي المحافظة ومسؤوليها بهذه الزيارة التي تستهدف تحقيق تطلعات ورفاهية المواطنين في كل المجالات وبما يتوافق مع رؤية الخير رؤية 2030م.

عرض مرئي

ثم ألقيت قصيدة شعرية بهذه المناسبة، بعدها دشن سموه المشاريع التنموية بحفر الباطن، وشاهد الحضور فيلما بعنوان «المشاريع التنموية بحفر الباطن».

بعد ذلك قدمت أمانة حفر الباطن عرضا مرئيا يحكي قصة سير عمل تنفيذ مشروع تصريف مياه الأمطار ودرء مخاطر السيول.

عقود المشاريع

وشهد سمو أمير المنطقة الشرقية توقيع عقود المشاريع بين جامعة وأمانة حفر الباطن وعدد من الشركات الأهلية، بعدها قدمت الهدايا التذكارية بهذه المناسبة.

وشملت العقود التي تم توقيعها 18 مشروعا تنمويا بقيمة إجمالية تجاوزت الـ82 مليون ريال، و4 مشاريع استثمارية بقيمة إجمالية تجاوزت الـ20 مليون ريال في المحافظة، وقعها أمين المحافظة م.خلف العتيبي.

تطوير الأحياء

وتضمنت هذه المشاريع تطوير الأحياء القديمة، وإعادة تأهيل الطرق والميادين العامة، وصيانة شوارع المحافظة، ووسائل السلامة المرورية، والشبكة الكهربائية التابعة للأمانة، وآليات التخلص من النفايات وردم المستنقعات، إضافة إلى مشروع رفع السيارات التالفة والمهملة، ومشروع إنشاء كليات قدرات تعليمية ومستشفى تعليمي بسعة 200 سرير.

مشاريع طرق

كما دشن سمو أمير المنطقة الشرقية، 4 مشاريع طرق بمحافظة حفر الباطن، بإجمالي أطوال يتجاوز 51 كيلومترا، وبتكلفة بلغت 59 مليون ريال. وشملت هذه المشروعات تدشين مشروع إصلاح المواقع المتضررة على طريق النعيرية رفحاء، بإعادة إنشاء الطريق، وتم إصلاح الطرق بطول 15 كيلومترا، وبتكلفة 31.9 مليون ريال، ومشروع إصلاح المواقع المتضررة على طريق السفانية/ القاعدة، وإصلاح المواقع المتضررة على طريق رفحاء/لينة/سامودة، حيث تم إصلاح طرق بطول 29.85 كيلومتر وبتكلفة 15.2 مليون ريال، ومشروع إصلاح معرج السوبان بطريق النعيرية/ حفر الباطن بطول 6.25 كيلومتر باتجاه النعيرية، حيث تم إصلاح طرق مزدوجة بطول 6.25 كيلومتر، وبتكلفة 5.2 مليون ريال، إضافة إلى مشروع مبنى فرع إدارة الطرق بمحافظة حفر الباطن مع الأعمال التكميلية، بتكلفة 6.7 مليون ريال.

صيانة جذرية

ووضع سموه حجر الأساس لمشاريع صيانة جذرية بتكلفة بلغت 40.2 مليون ريال شملت مشروع ربط طريق الملك فيصل بطريق الملك فهد «طريق حفر الباطن النعيرية»، الذي سيتم تحسينه بطول 9.2 كيلومتر، وبتكلفة 17.2 مليون ريال، ومشروع تحسين وتطوير طريق حفر الباطن رفحاء بطول 30 كيلومترا بتكلفة 23 مليون ريال.

تطوير الأحياء القديمة وإعادة تأهيل الميادين والشوارع

دشن 4 مشاريع طرق بتكلفة 59 مليون ريال

تعزيز وسائل السلامة المرورية والشبكة الكهربائية