شكرا لقرائتكم خبر عن أمير الشرقية يوجه بتقديم خدمات نوعية للمسافرين عبر المطار والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نوه صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية، بأهمية تقديم خدمات نوعية للمسافرين عبر مطار حفر الباطن، والعمل على مواكبة الطلب المتزايد على النقل الجوي، وإضافة رحلات مباشرة من وإلى مطار حفر الباطن خدمة لأهالي المحافظة.

ودشّن سموه، أمس، الصالة التنفيذية الجديدة بمطار حفر الباطن بالقيصومة، وعقب التدشين تجول سموه على مرافق الصالة الجديدة، واطلع على الإمكانات المتوافرة بها، ووقف سموه على تجهيزات الصالة التي تتميز بتصميمها الحضاري وفقًا لأفضل المواصفات والمقاييس العالمية.

ويأتي تدشين الصالة التنفيذية الجديدة بمطار حفر الباطن بالقيصومة ضمن مشروع تطوير وتحسين الصالات، وفقاً للهوية الجديدة لشركة التنفيذي، التي تتولى إدارة وتشغيل الصالات التنفيذية بمطارات المملكة، حيث تمت زيادة مساحة الصالة بنسبة 150 %، أدت إلى زيادة الطاقة الاستيعابية بنسبة 100 %، وإضافة مرافق متنوعة، مجهزة بأحدث الأنظمة والمعدات لتتواكب مع متطلبات واحتياجات ضيوفها، وتقديم أفضل الخدمات المميزة للمسافرين وتجويدها بما يعكس النقلة النوعية، التي تشهدها مطارات المملكة.

يذكر أن شركة التنفيذي تتولى إدارة وتشغيل كل الصالات والمكاتب التنفيذية في مطارات المملكة، وتضم 27 صالة لخدمة أعضاء التنفيذي، حيث تقدم لهم العديد من الخدمات المتميزة لتمنحهم تجربة سفر استثنائية، كما أن تدشين هوية التنفيذي الجديدة يأتي ضمن خطتها الطموحة في توسيع أعمالها وتعزيز التنافسية وتنويع وإثراء تجربة عملائها بخدمات راقية، وبمفهوم عصري جديد ومبتكر، لتعزيز تجربة المسافرين وتحقيق الطموحات بأن تصبح العلامة التجارية الأولى للفخامة عالمياً.

حضر التدشين صاحب السمو الأمير منصور بن محمد بن سعد محافظ حفر الباطن، ونائب وزير النقل والخدمات اللوجيستية م. بدر الدلامي.