شكرا لقرائتكم خبر عن ولي العهد يبحث العلاقات الثنائية مع مبعوث الرئيس الروسي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - استقبل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع في الرياض، أمس، المبعوث الخاص للرئيس الروسي لشؤون التسوية السورية ألكسندر لافرينتيف.

ونقل المبعوث الروسي، تحيات الرئيس فلاديمير بوتين رئيس روسيا الاتحادية لصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، فيما حمله سموه تحياته له.

وجرى خلال الاستقبال استعراض أوجه العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين، وتطورات الأحداث في سوريا.

حضر الاستقبال وزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار الأمن الوطني د. مساعد العيبان، ورئيس الاستخبارات العامة خالد الحميدان. كما حضره من الجانب الروسي مبعوث وزير الخارجية مدير إدارة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا السفير ألكسندر كينشاك.