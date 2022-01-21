شكرا لقرائتكم خبر عن 28 طن مساعدات غذائية وإيوائية لمتضرري فيضانات السودان والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - واصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية توزيع المساعدات الغذائية والإيوائية للمتضررين من الفيضانات والأسر الأكثر احتياجا في جمهورية السودان، وجرى الثلاثاء الماضي توزيع 28 طنا و500 كيلوجرام من السلال الغذائية في محليتي الدالي والمزموم بولاية سنار، استفاد منها 5.700 فرد.

وتأتي هذه المساعدات امتدادا لجهود المملكة ممثلة بالمركز في مساعدة الدول والشعوب المتضررة والمنكوبة والوقوف معهم في مختلف الظروف.