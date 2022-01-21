شكرا لقرائتكم خبر عن إنجازات متنوعة لنشر ثقافة الحوار وقيم التعايش الوطني والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - شهد مركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني خلال العام 2021م ثراء سواء على مستوى اللقاءات والملتقيات والندوات وورش العمل، والدورات التدريبية التي يقيمها، أو على مستوى الدراسات والبحوث واستطلاعات الرأي التي يجريها أو على مستوى الشراكات ومذكرات التفاهم التي يبرمها محليا ودوليا أو حتى على صعيد مشاركاته وحضوره في الفعاليات المحلية والخارجية.

وحقق المركز خلال العام 2021 العديد من المنجزات في مشاريعه وبرامجه ونشاطاته التي تحققت بمتابعة واهتمام ورعاية القيادة الرشيدة بما ‏يعزز أهداف المركز ورسالته الداعمة لمسيرة الحوار، وقيم التعايش والتلاحم الوطني وحماية النسيج المجتمعي من خلال ترسيخ قيم التنوع والتعايش والتسامح.

واتخذ المركز عدة مسارات متنوعة لنشر ثقافة الحوار وقيمه ومبادئه، تمثلت في عقد الملتقيات الفكرية، وورش العمل، والدورات التدريبية، واللقاءات الحوارية وإقامة الندوات الثقافية.

كما نظم المركز خلال العام 2021م، عدد 53 إثنينية حوار بمشاركة أكثر من 21 ألف مستفيد، وفيما يخص الدراسات ‏والبحوث أنجز المركز خلال العام الماضي دراستين ميدانيتين.

وأجرى المركز 59 استطلاعا هاتفيا شارك فيها 73000 مواطن ومواطنة من مختلف مناطق المملكة، ينتمون لمختلف أطياف المجتمع، جاء من أبرزها استطلاع اليوم الوطني السعودي 91، واستطلاع العودة للمدارس في زمن كورونا، واستطلاع سلوكيات القراءة لدى السعوديين، واستطلاع متابعة المجتمع السعودي لكرة القدم.

ونفذت أكاديمية الحوار عددا من البرامج التدريبية في مجالات الحوار والتسامح والتعايش. ووقع ‏المركز خلال العام الماضي عددا من مذكرات التفاهم مع عدد من الجهات المحلية، وشارك المركز خلال العام 2021م في عدد من الفعاليات على الصعيدين المحلي والخارجي.