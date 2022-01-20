شكرا لقرائتكم خبر عن التحالف : نطلب من المدنيين الابتعاد عن معسكرات وتجمعات الحوثيين والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - طالب تحالف دعم الشرعية من المدنيين اليمنيين الابتعاد وعدم الاقتراب من معسكرات وتجمعات الحوثيين.

وكان تحالف دعم الشرعية ، أوضح إن حرية اليمن السعيد تسير وفق الخطط المُعدة والأهداف المرحلية تتحقق.

وفي وقت سابق أعلن التحالف أنه تم تنفيذ 12 عملية استهداف ضد المليشيا في مأرب خلال الساعات 24 الماضية ، وقال التحالف إن الاستهدافات دمرت 4 آليات عسكرية ، وخسائر بشرية تجاوزت 60 عنصراً ارهابياً.