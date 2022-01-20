الأمير محمد بن سلمان يستعرض العلاقات الثنائية مع مبعوث الرئيس الروسي

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - استقبل ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان في الرياض، أمس، المبعوث الخاص للرئيس الروسي لشؤون التسوية السورية ألكسندر لافرينتيف. ونقل المبعوث الروسي، تحيات رئيس روسيا الاتحادية فلاديمير بوتين لولي العهد، فيما حمله الأمير محمد بن سلمان تحياته له. وجرى خلال الاستقبال استعراض أوجه العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين، وتطورات الأحداث في سوريا. حضر الاستقبال وزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار الأمن الوطني الدكتور مساعد العيبان، ورئيس الاستخبارات العامة خالد الحميدان. كما حضره من الجانب الروسي مبعوث وزير الخارجية مدير إدارة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا السفير ألكسندر كينشاك.

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