«كدانة» توقع 16 عقدا لتنفيذ مشاريع تطويرية بالمشاعر المقدسة

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ووقع العقود الرئيس التنفيذي لشركة كدانة حاتم مؤمنة، مع مديري شركات المقاولات الوطنية التي رست عليها عقود تنفيذ المشاريع، وهي شركات وطنية مؤهلة ذات كفاءة وخبرة، وستبدأ أعمال التنفيذ في الأيام القليلة المقبلة.
وتسهم المشاريع التطويرية، التي تعمل على تنفيذها «كدانة»، في تحسين منظومة الخيام الحالية وإثراء تجربة ضيوف الرحمن، وتعزيز الخدمات المساندة للمخيمات في المشاعر المقدسة.
يذكر أن هذه المشاريع هي المرحلة الأولى من أعمال التطوير التي ستشهدها المشاعر المقدسة في المرحلة المقبلة في إطار الخطة الموضوعة لتحقيق الهدف.
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