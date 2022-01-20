شكرا لقرائتكم خبر «كدانة» توقع 16 عقدا لتنفيذ مشاريع تطويرية بالمشاعر المقدسة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - وقعت شركة كدانة للتنمية والتطوير، المطور الرئيس للمشاعر المقدسة، صباح أمس 16 عقدا لتنفيذ عدد من المشاريع التطويرية في مشعري منى وعرفات.

ووقع العقود الرئيس التنفيذي لشركة كدانة حاتم مؤمنة، مع مديري شركات المقاولات الوطنية التي رست عليها عقود تنفيذ المشاريع، وهي شركات وطنية مؤهلة ذات كفاءة وخبرة، وستبدأ أعمال التنفيذ في الأيام القليلة المقبلة.

وتسهم المشاريع التطويرية، التي تعمل على تنفيذها «كدانة»، في تحسين منظومة الخيام الحالية وإثراء تجربة ضيوف الرحمن، وتعزيز الخدمات المساندة للمخيمات في المشاعر المقدسة.

يذكر أن هذه المشاريع هي المرحلة الأولى من أعمال التطوير التي ستشهدها المشاعر المقدسة في المرحلة المقبلة في إطار الخطة الموضوعة لتحقيق الهدف.