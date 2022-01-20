بدء قبول وتسجيل العنصر النسائي بأمن الحج والعمرة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلنت الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية فتح باب القبول والتسجيل بالأمن العام للقوات الخاصة لأمن الحج والعمرة (جندي) للعنصر النسائي. وسوف يتم استقبال طلبات القبول عبر بوابة (أبشر - التوظيف ) خلال الفترة من السبت الساعة العاشرة صباحا الموافق 19 / 6 / 1443 هـ وحتى الخميس الساعة العاشرة صباحا الموافق 24 / 6 / 1443 هـ وذلك عبر بوابة ( أبشر - توظيف ).



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