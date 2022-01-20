استرداد 10 آلاف م3 من الحطب والفحم المحلي خلال 90 يوما

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وشارك في جولات التفتيش إلى جانب المركز، وزارة البيئة والمياه والزراعة وعدد من الجهات المساندة؛ حيث تم اتخاذ الإجراءات النظامية بحق المخالفين وفقا لنظام البيئة واللائحة التنفيذية لمخالفات الاحتطاب.
يشار إلى أن تلك الحملات تأتي في إطار جهود المركز لمكافحة الاحتطاب عبر تنفيذ جولات تفتيشية للدوريات التابعة؛ للرقابة على الغطاء النباتي وحمايته وتنمية مواقعه المتدهورة، وذلك من خلال منع قطع الأشجار البرية المحلية، والكشف عن المخالفات والتعديات في مدن المملكة ومحافظاتها.
يذكر أن المركز يعمل على الحفاظ على مواقع الغطاء النباتي وزيادة الرقعة الخضراء بالمملكة، والإشراف على إدارة أراضي المراعي والغابات والمتنزهات الوطنية واستثمارها، إضافة إلى دوره في المحافظة على الموارد الوراثية ومكافحة التصحر، تحقيقا للتنمية المستدامة ومستهدفات مبادرة السعودية الخضراء.
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