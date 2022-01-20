إغلاق 17 منشأة مخالفة للاشتراطات البلدية بمكة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أغلقت أمانة العاصمة المقدسة 17 منشأة لعدم مطابقة الاشتراطات البلدية، خلال جولاتها الرقابية على المنشآت التجارية ضمن نطاقها الإشرافي، وذلك للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية والاشتراطات الصحية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد وأوضحت أنه جرى تنفيذ 508 جولات لتطبيق التباعد الاجتماعي ووضع الملصقات، والتأكد من الحالة الصحية لمرتادي المنشآت عبر تطبيق توكلنا، وتطبيق لائحة الجزاءات والغرامات على المنشآت التجارية المخالفة، وتنفيذ أكثر من 200 جولة رقابية بنظام ميدان بلس على نطاق البلديات الفرعية.



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