شكرا لقرائتكم خبر عن "الحقيل" يشهد توقيع اتفاقيات 22 مشروعًا تنمويًا واستثماريًا بحفر الباطن والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - - المشروعات بقيمة تجاوزت 103 ملايين ريال بالشراكة مع القطاع الخاص

تفّقد وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان ماجد بن عبدالله الحقيل اليوم، عدداً من المشاريع التنموية في محافظة حفر الباطن بالمنطقة الشرقية.

ووجّه الحقيل بتوفير أفضل الخدمات للمستفيدين والمستثمرين في المحافظة ضمن إجراءات سهلة وميسرة، مؤكداً الاستمرارية في تنفيذ المشاريع وفق الجداول الزمنية للوصول إلى نسب الإنجاز المحددة.

وشهد توقيع عدد من الاتفاقيات لتنفيذ 22 مشروعًا تنمويًا واستثماريًا في المحافظة بقيمة تجاوزت 103 ملايين ريال بالشراكة مع القطاع الخاص، حيث مثل الوزارة في التوقيع أمين محافظة حفر الباطن المهندس خلف العتيبي.

ووقف، بحضور سمو محافظ محافظة حفر الباطن الأمير منصور بن محمد بن سعد، على سير الأعمال والإنجاز في مشروعات قنوات شبكات تصريف مياه السيول والأمطار، كما اطلع على خطة أمانة المحافظة في معالجة التشوه البصري، والجهود المنفذة للارتقاء بالخدمات المُقدمة لخدمة ساكني المحافظة وزائريها، في ظل الدعم غير المحدود من القيادة الرشيدة -أيدها الله-، ومتابعتهما المستمرة للقطاع.

واستهل وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان جولته التفقدية بزيارة مشروع "سد حوض النايفية" بطول 8،676م2، مرورًا بمشروع "وادي فليج الجنوبي" بطول 14 كلم، و"وادي فليج الشمالي الغربي" على امتداد 10 كلم، ومشروع قنوات تصريف مياه الأمطار داخل حفر الباطن بطول يبلغ 23،440م.

وأشاد بنسب الإنجاز المتقدمة وسير العمل، مؤكدًا ضرورة متابعة المشاريع ومستويات إنجازها بالتنسيق مع الجهات المعنية، معبرًا عن شكره لسمو أمير المنطقة الشرقية وسمو نائبه على الدعم الذي يوليانه للمنطقة وأهلها، إضافة إلى دعمهما المستمر لمشاريع الوزارة في المحافظة.

وشدّد على ما توليه الوزارة من اهتمام كبير بجميع مناطق ومحافظات المملكة بما فيها محافظة حفر الباطن لإنجاز جميع مشاريع القطاعين البلدي والسكني بأعلى المواصفات الفنية وفق الجداول الزمنية المقررة لمراحل التنفيذ، وصولًا لاستكمال المشاريع واستلامها، بما يعود بالنفع على المواطن والمقيم، وبما يسهم في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 للارتقاء بجودة الخدمات المُقدمة في المدن وتحسين جودة الحياة.