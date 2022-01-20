شكرا لقرائتكم خبر عن الطیران المدني والاتصالات: الملاحة الجویة آمنة من تداخلات شبكات الجيل الخامس والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أوضحت الھیئة العامة للطیران المدني وھیئة الاتصالات وتقنیة المعلومات في بیان مشترك أن أنظمة الملاحة الجویة في أجواء ومطارات المملكة آمنة من التداخلات المحتملة مع شبكات الاتصالات المتنقلة للجيل الخامس، وأن الترددات المستخدمة في النقل الجوي تكفل سیر الملاحة الجویة دون حدوث أي مخاطر للتداخل وتلبي متطلبات مستخدمي الأجواء لتقدیم خدمات ملاحیة ذات جودة عالیة تطبق فیھا أقصى درجات السلامة الجویة.

وبينت الھیئة العامة للطیران المدني أنھا تعمل باستمرار على تحدیث وتطویر البنیة التحتیة للملاحة الجویة وتتابع عن كثب التطورات التقنیة بما فیھا المعاییر الجدیدة لترددات شبكة الجیل الخامس وذلك لتلبیة الاحتیاجات المتزایدة على حركة النقل الجوي والنمو المتسارع لحركة الطیران في المنطقة مع التركیز على عنصر السلامة وتحقیق أعلى معاییر في انسیابیة الحركة الجویة بما یتوافق مع معاییر ومتطلبات المنظمة الدولیة للطیران المدني (الإیكاو).

من جانبھا ،أكّدت ھیئة الاتصالات وتقنیة المعلومات أن النطاقات الترددیة لشبكة الجیل الخامس في المملكة محددة وفق معاییر فنیة متوائمة مع أفضل الممارسات الدولیة لأكثر من( 40) دولة حول العالم، مشیرة إلى دورھا كمنظم وطني للطیف الترددي بتمكین ودعم مختلف الخدمات الرادیویة للقطاعات الوطنیة في مجال الدفاع والأمن والفضاء والطیران والاتصالات والأرصاد وغیرھا، حیث تحرص على تمكین خدمات ذات موثوقیة عالیة وبشكل آمن لجمیع المستخدمین والتي منھا أنظمة الملاحة على متن الطائرات، وأن ھذه الأنظمة المستخدمة في مأمن من مخاطر التداخلات الرادیویة عبر شبكات الجیل الخامس.