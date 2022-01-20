الجلاجل يناقش تطوير القطاع الصحي

التقى وزير الصحة فهد الجلاجل، اليوم الخميس، عددا من رجال الأعمال وممثلي المستشفيات الخاصة بالمملكة، حيث ناقش معهم المبادرات التطويرية للقطاع الصحي، واستعرض الجهود والخطط، التي تنفذها الوزارة لتجويد الخدمات الصحية، والارتقاء بمستويات الأداء في المرافق الصحية، مثمناً الدعم اللامحدود، الذي يحظى به القطاع الصحي من لدن خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين.

تجدر الإشارة إلى أن وزارة الصحة، تعمل على زيادة الاستثمارات الصحية، من خلال تسهيل إجراءات ومتطلبات التراخيص الصحية الاستثمارية، وإعادة هندسة الإجراءات، وفق أفضل الممارسات والتجارب العالمية المعتمدة، كما قامت بإنشاء مركز اتصال قطاع الأعمال، وعملت على أتمتة التراخيص الصحية بشكل كامل، إضافةً إلى دعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وكذلك تحقيق التكامل الإلكتروني الحكومي.