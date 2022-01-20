الجلاجل يناقش تطوير القطاع الصحي

تجدر الإشارة إلى أن وزارة الصحة، تعمل على زيادة الاستثمارات الصحية، من خلال تسهيل إجراءات ومتطلبات التراخيص الصحية الاستثمارية، وإعادة هندسة الإجراءات، وفق أفضل الممارسات والتجارب العالمية المعتمدة، كما قامت بإنشاء مركز اتصال قطاع الأعمال، وعملت على أتمتة التراخيص الصحية بشكل كامل، إضافةً إلى دعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وكذلك تحقيق التكامل الإلكتروني الحكومي.
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