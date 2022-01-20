استرداد 10 آلاف متر مكعب من الحطب والفحم المحلي خلال 90 يومًا

تمكنت دوريات حماية الغابات والمراعي التابعة للمركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر، من استعادة أكثر من 10 آلاف متر مكعب من الحطب والفحم المحلي؛ أي ما يعادل 3500 طن، عبر تنفيذ العديد من الجولات التفتيشية على كثير من المواقع، وذلك خلال الأشهر الثلاثة الماضية.
وشارك في جولات التفتيش إلى جانب المركز، وزارة البيئة والمياه والزراعة وعدد من الجهات المساندة؛ حيث تم اتخاذ الإجراءات النظامية بحق المخالفين وفقًا لنظام البيئة واللائحة التنفيذية لمخالفات الاحتطاب.
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