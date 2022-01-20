إصدار 90 ألف وثيقة صلح عبر منصة تراضي لـ250 ألف مستفيد

كشفت وزارة العدل عن إصدار 90 ألف وثيقة صلح من خلال أكثر من 500 مصلح ومصلحة عبر منصة تراضي الإلكترونية taradhi.moj.gov.sa التي تتيح حل النزاعات دون حاجة أطراف النزاع لمراجعة مكاتب المصالحة.

وأوضحت الوزارة أن عدد المستفيدين من وثائق الصلح الصادر عبر منصة «تراضي» التي تهدف إلى التيسير على المستفيدين وسهولة حصولهم على الخدمة، بلغوا 250 ألف مستفيد، من خلال أكثر من 360 ألف جلسة صلح، وذلك منذ فبراير 2020.

وأكدت الوزارة أن وثائق الصلح الصادرة من المنصة تعد سندات تنفيذية يمكن تنفيذها عبر قضاء التنفيذ في حال إخلال الاتفاقات المدونة بالوثيقة.

وأكدت وزارة العدل على تحسين تجربة ورحلة المستفيد من منصة تراضي بإطلاق عدد من المزايا والخصائص التي تسهم في تسهيل وتسريع إجراءات المصالحة وتقلل العبء والجهد البشري، إضافة إلى تطبيق التكامل الإلكتروني مع الجهات الداخلية وتبادل البيانات بين الأنظمة وتحسين البنية التحتية لضمان استقرارية النظام.

وأوضحت وزارة العدل أنه يمكن الاستفادة من خدمات منصة تراضي، وذلك باختيار نوع طلب الصلح وتعبئة النموذج لتصل للمستفيد رسالة بتأكيد استلام الطلب، تليها رسالة تحدد موعد لقاء الصلح إما بشكل افتراضي (عن بعد) أو حضورياً في أحد مقرات مكاتب المصالحة للوصول إلى اتفاق الأطراف على نقاط الخلاف والصلح، وإحالة ما اتفق عليه لتدقيقه واعتماده من قبل مركز المصالحة، ثم تطلب موافقة الأطراف على إصدار وثيقة الصلح من خلال منصة تراضي عبر الدخول على حساب النفاذ الوطني الموحد «أبشر» لتصدر وثيقة الصلح ويتمكن المستفيد من الاطلاع عليها من خلال المنصة.