شكرا لقرائتكم خبر عن تصل إلى 100 ألف ريال.. «الداخلية» نتشر عقوبة بث الشائعات حول كورونا /عاجل والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أكدت وزارة الداخلية ، أن عقوبة من يبث الشائعات حيال جائحة كورونا (كوفيد-19) عبر منصات وتطبيقات

التواصل الاجتماعي أو تداولها أو نشر معلومات مغلوطة من شأنها التسبب في إثارة الهلع، أو من يحرض على مخالفة

الإجراءات والتدابير ذات الصلة بغرامة تصل إلى

100,000ريال

ولا تزيد عن (1,000,000) ريال ,أو السجن لمدة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن خمس سنوات ,أو

بهما مقا وفي حال تكرار المخالفة تضاعف العقوبة

الموقعة في المرة السابقة.