شكرا لقرائتكم خبر عن إنذار منشأة مخالفة للتوطين بنجران والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نفذت لجنة توطين الوظائف بنجران أمس، جولات تفتيشية على محال بيع الأجهزة الكهربائية والإلكترونية بمدينة نجران ومحافظة حبونا؛ بهدف التأكد من تطبيق قرارات التوطين في الأنشطة المستهدفة.

وأوضح المدير العام لفرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية الأمين العام للجنة التوطين بالمنطقة عبدالله الدوسري، أن اللجنة قامت بزيارة 40 محلاً، حيث بلغ عدد العاملين السعوديين 73 موظفًا سعوديًا، بينهم 4 موظفات سعوديات، فيما بلغ عدد الوافدين العاملين بالنشاط 69 وافدًا من مختلف الجنسيات، وحصر 10 فرص عمل جديدة للمواطنين، وإنذار منشأة واحدة تعمل بالنشاط, مشيرًا إلى أن نسبة التوطين في المنشآت التي جرى زيارتها تصل إلى 52%، داعيًا أصحاب الأعمال في الأنشطة المستهدفة بالتوطين إلى المسارعة بتوظيف المواطنين؛ تفاديًا لتطبيق الأنظمة بحق المتجاوزين