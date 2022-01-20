شكرا لقرائتكم خبر عن جازان.. رفع 256 سيارة تالفة في صبيا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تواصل أمانة منطقة جازان ممثلة في بلدية محافظة صبيا, أعمالها الخدمية والميدانية في المرحلة الثانية لخطة المعالجات الخاصة بالتشوهات البصرية.

وأوضح رئيس البلدية المهندس هادي الدغريري، أن الأعمال التي قامت بها البلدية في المرحلة الثانية والمستمرة على مدى 90 يومًا ماضية، ضمن خطة المعالجات الخاصة بالتشوهات البصرية، شملت: إزالة (41803 م3) من مخلفات الهدم والبناء، ومعالجة (4035 م2) من الكتابات المشوهة للجدران، ورفع (256) سيارة من السيارات التالفة والمهملة في الشوارع والطرقات، ومعالجة (561) حاوية، بجانب العمل على دهان (12200 م.ط) من بردورات الأرصفة، وإزالة (422) حاجزاً من الحواجز الخرسانية المنتشرة في الشوارع والأحياء، بالإضافة إلى معالجة (2740 م2) من الحفر والتشققات، وصيانة (1468) عمود إنارة وفانوسًا، وإصلاح (8895 م2) من الإنترلوك وبلاطات الأرصفة المتهالكة