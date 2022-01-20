شكرا لقرائتكم خبر عن 820 موجهًا وموجهة لمتابعة الخطة الصحية لـ 200 ألف طالب وطالبة بمكة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - انطلاقًا من التهيئة النفسية والصحية للعودة الحضورية الآمنة للمرحلتين الابتدائية ورياض الأطفال؛ نفذت الإدارة العامة للتعليم بمكة المكرمة ممثلة بالشؤون الصحية المدرسية زيارات ميدانية وأنشطة وبرامج صحية وفق الخطة الصحية التي تدعم الإجراءات الاحترازية الآمنة لعودة 200 ألف طالب وطالبة في المدارس المرحلتيم الابتدائية ورياض الأطفال؛ جرى خلالها تثقيف ومتابعة المجتمع التعليمي بالالتزام بتطبيق البروتوكولات والإجراءات الصحية المعتمدة من هيئة الصحة العامة "وقاية".

820 موجهًا وموجهة صحية

خصصت إدارة تعليم مكة المكرمة

820 موجهًا وموجهة صحية لمتابعة العودة الحضورية لمرحلة رياض الأطفال والمرحلة الابتدائية يؤدون 80 زيارة أسبوعية للمدارس وذلك بهدف تعزيز تطبيق معايير وقاية توزيع المعقمات والكمامات على 800 مدرسة ابتدائية وروضات.

6000 مادة توعوية صحية

جاءت مهام الموجهين الصحيين في متابعة الإصابات والتحصين في المدارس وتوزيع عدد 6000 مادة توعوية صحية وتوثيق العلاقة بين 800 مدرسة ابتدائية وروضات مع المراكز الصحية .

شراكات لتوعية أولياء الأمور

عقدت إدارة تعليم مكة المكرمة شراكات مع وحدة ارتفاء لتوعية لأولياء أمور طلاب وطالبات مرحلتي رياض الأطفال والابتدائي بأهمية العودة الحضورية، بعنوان ( عودة آمنة .. لأجيال واعدة ) جرى خلالها تثقيفهم على كيفية رعاية أبنائهم والتزامهم بالكمامة والتباعد من لحظة خروجهم من المنازل.

دورات تدريبية

نفذت الإدارة دورة تدريبية للموجهين الصحيين والموجهات الصحيات بالمدارس الابتدائية والروضات بعنوان ( بروتوكولات العودة للمدارس في ظل جائحة كورونا ) وتثقيف المجتمع التعليمي بهذه البروتوكلات الصحية.