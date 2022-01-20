شكرا لقرائتكم خبر عن تساقط ثلوج وانخفاض في درجات الحرارة .. تعرف على طقس اليوم والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم - بمشيئة الله تعالى - استمرار انخفاض درجات الحرارة على معظم مناطق المملكة ولا يستبعد تساقط الثلوج على أجزاء من مناطق الحدود الشمالية، الجوف ومرتفعات منطقة تبوك (جبل اللوز - علقان) تسبق برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على تلك المناطق, كذلك تنشط الرياح السطحية مثيرة للأتربة والغبار على شرق ووسط وجنوب المملكة, ولا يستبعد تكون الضباب في الصباح الباكر على مرتفعات جازان، عسير ومكة المكرمة والطائف. وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمرشمالية إلى شمالية غربية بسرعة 25-50 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين ونصف قد يصل إلى ثلاثة أمتار، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية بسرعة 25-50 كم/ساعة, وارتفاع الموج متر إلى مترين قد يصل إلى مترين ونصف, وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج.