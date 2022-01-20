شكرا لقرائتكم خبر عن أمين الشرقية يكرم «المشاركة المجتمعية» لحصولها على «الأيزو 26000» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - كرم أمين المنطقة الشرقية م. فهد بن محمد الجبير فريق عمل الإدارة العامة للمشاركة المجتمعية لحصولها على المعيار الدولي للمسؤولية المجتمعية «الأيزو 26000» في زيادة الفرص التطوعية وخلق مجتمع مشارك في التنمية المستدامة، تقديرا لجهودهم المبذولة في تحقيق هذا التميز في الأداء والجودة، والإسهام في تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمستفيدين، بحضور وكيل الأمين للخدمات م. زياد بن محمد مغربل، والوكيل المساعد لشؤون الخدمات الاجتماعية د. عبدالرحمن الشهيل، ومدير الإدارة العامة للمشاركة المجتمعية نجد الدوسري، وذلك بمقر الأمانة.

وقال م. الجبير إن حصول الإدارة العامة للمشاركة المجتمعية، دليل على الجهود المميزة التي تسعى الأمانة للوصول فيها إلى جودة العمل والاحترافية في تقديم الخدمات، والسعي إلى تحقيق أحدث الإجراءات، والتغلب على أي صعوبات قد تواجه سير العمل وسرعته، مؤكدا أنه خلال الفترة الأخيرة باتت الأمانة تنافس على الحصول على «الأيزو 26000»، وتنال نصيبا منها بناء على استمرارها في تطوير أدائها.

وقدم م. زياد مغربل، نبذة عن التقرير السنوي لأعمال الإدارة العامة للمشاركة المجتمعية، والإجراءات التي تتخذها في سبيل الوصول إلى جودة العمل، وعمليات التطوير والمنهجية التي أسهمت في تحقيقها شهادة الأيزو، ما جعل الأمانة في الصدارة، والذي تضمن عددا من المبادرات المجتمعية التي تجاوزت الـ 28 مبادرة، وعددا من البرامج التأهيلية للمتطوعين، وأهم الشراكات والاتفاقيات خلال عام 2021.

وأكدت نجد الدوسري، أنه بجهود وتوجيهات أمين المنطقة الشرقية، حققت الإدارة شهادة «الأيزو 26000»، نتيجة كفاءة المنهجية الجديدة التي اتبعتها الإدارة العامة للمشاركة المجتمعية، ضمن الإجراءات الجديدة ووفق المعايير المحددة من قبل وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، وبذلك تمكنت الأمانة أن تحصل على المعيار الدولي للمسؤولية المجتمعية.