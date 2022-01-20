شكرا لقرائتكم خبر عن .. و«ارميها صح» تزرع 200 شتلة بالحي الأخضر في صفوى والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أجرت مجموعة «ارميها صح» أعمال صيانة في الحي المعروف بالحي الأخضر بصفوى، وزراعة 50 شجرة، وأكثر من 150 شتلة، وتنظيف المكان وترتيبه، لجعله متلائما مع رؤية 2030، وحظى المكان برعاية المجموعة على مدى 3 أيام متواصلة، فقامت المجموعة بتعديل الزقاق الموجود من ناحية الزراعة والتقليم، وتأتي هذه المبادرة نتيجة زيارة الزقاق في بداية جائحة كورونا ، وتكريم القائم على هذا الزقاق الشيخ جعفر المبارك، لجهوده المبذولة في صنع الجمال في الزقاق، ووعدت المجموعة بمساندة القائم على الزقاق، من أجل الاستمرار في درب العطاء.

وقالت رئيس المجموعة د. أمل آل إبراهيم: المجموعة رفعت خطابا لبلدية صفوى من أجل توفير الإضاءة للزقاق، وتوفير عامل الاهتمام بالنظافة، وتجاوبت البلدية مع المطالب مشكورة، ما أضاف لمسة جمالية على الزقاق، وأتمنى أن تعمم التجربة في مواقع أخرى في المدينة وفي كل مكان.

ووجهت الشكر إلى جميع أعضاء المجموعة المشاركين، والقائم على الزقاق، وكل قاطن بالحي، على مواصلة هذا العطاء، ليكون الحي أجمل.