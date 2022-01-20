شكرا لقرائتكم خبر عن 473 ألف ريال مصروفات خيرية تاروت في ديسمبر 2021 والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - صرح رئيس مجلس إدارة جمعية تاروت الخيرية محمد الصغير بأن مصروفات الجمعية خلال شهر ديسمبر 2021 بلغت نحو 473.366 ريالا، وأن هذا المبلغ هو حصيلة المساعدات التي قدمتها جميع لجان الجمعية التي تتعامل بشكل مباشر مع المستفيدين.

وأضاف: بلغ مجموع دخل لجنة التكافل الاجتماعي ولجنة تلاحم والزواج الخيري خلال شهر ديسمبر نحو 305.749 ريالا، في حين كان مجموع دخل لجنة كافل اليتيم نحو 105.200ريال، إلى جانب لجنة تحسين المساكن التي بلغ مجموع دخلها في ذات الشهر نحو 62.417 ريالا.