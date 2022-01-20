شكرا لقرائتكم خبر عن «الدعوة والإرشاد» توزع 220 كسوة شتاء برأس تنورة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نظمت جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بمحافظة رأس تنورة، «مشروع كسوة الشتاء» لعام 1443هـ، والذي يستهدف الفئات المحتاجة من أفراد الجاليات، تسهيلا لوصولها إليهم في هذه الأجواء الباردة، واستفادتهم منها بحكم بعدهم عن مناطق العمران.

وأوضح رئيس مجلس الإدارة م. حسين بن حمد القحطاني، أن هذا المشروع تكفل في هذا الشتاء بتوزيع 220 كسوة شتاء، ولفت إلى أن مشروع كسوة الشتاء له أكثر من 15 عاما تقريبا برأس تنورة، وتم توزيع أكثر من 6540 كسوة خلال هذه الفترة.

وأكد م. القحطاني أن هذا المشروع يعد من المشاريع المباركة التي تشرف على تنفيذها الجمعية، وبدعم من المحسنين، تحقيقا لأهداف الجمعية في هذا المجال، وتطبيقا لمبدأ الأخوة والتراحم بين المسلمين عموما، وأفراد المجتمع خاصة.