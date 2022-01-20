شكرا لقرائتكم خبر عن بمشاركة 25 قطاعا.. رفع 148 ألف م3 أنقاضا ومخلفات بالأحساء والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - رفعت الإدارة العامة للنظافة بأمانة محافظة الأحساء 148 ألف متر مكعب من المشوهات البصرية، وذلك بمشاركة 25 قطاعا حكوميا وخاصا، امتدادا للحملة المشتركة لمعالجة التشوه البصري وتحسين المشهد الحضري بالأحساء، والتي تُعنى برفع المخلفات والأنقاض، والتي أطلقها صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية.

وتواصل الأمانة والبلديات التابعة جهودها وخططها المجدولة لإزالة ورفع عناصر التشوه البصري في الأحياء والطرقات والمرافق الخدمية، بهدف تحسين المشهد الحضري ومعالجة التشوه البصري، أحد أهداف برنامج جودة الحياة، من خلال تشغيل أكثر من 130 معدة وآلية من قبل القطاعات المشاركة.

وتُشرف أمانة الأحساء على الحملة المشتركة باعتماد الخطة التنفيذية لها من خلال حصر المواقع المستهدفة والمعدات المشاركة ومتابعة تنفيذ الأعمال، وعززت الأمانة جانب التطوع البلدي بطرح 50 فرصة تطوعية للمتابعة والإشراف على الأعمال وإعداد التقارير الخاصة بالحملة لتعزيز المشاركة المجتمعية.