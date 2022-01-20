شكرا لقرائتكم خبر عن تأجيل حملة التبرع بالدم للنساء «نعم الجود 15» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت جمعية «أم الحمام الخيرية» تأجيل حملة التبرع بالدم للنساء تحت شعار «نعم الجود 15»، على أن يتم التنسيق لاحقا لإعلان الموعد الجديد.

وتأتي هذه الحملة بالشراكة المجتمعية مع لجنة الأنوار، وبنك الدم بمستشفى القطيف المركزي، وكان مقررا لها يوما «الأربعاء والخميس» الموافقان 19 - 20 يناير 2022م، من الساعة السادسة حتى العاشرة مساء، بمركز عناية الصحي التابع للجمعية.

يذكر أن حملة التبرع بالدم بأم الحمام «نعم الجود» انطلقت عام 2009م، تحت مظلة الجمعية، وتم حتى الآن تنفيذ 24 حملة تبرع بالدم للرجال والنساء على مر 12 عاما، وبمجموع 4788 متبرعا ومتبرعة بالدم في جميع الحملات المنفذة.