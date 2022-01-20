شكرا لقرائتكم خبر عن «التمر الاحترازي» أحدث منتجات الأحساء.. وأركان تفاعلية لزوار المهرجان والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أكد أمين الأحساء المشرف العام على مهرجان تسويق تمور الأحساء المصنّعة «ويا التمر أحلى 2022م». عصام الملا، أن الأمانة وضعت ضمن مستهدفاتها، الخطط التطويرية المستدامة لكل الفعاليات والبرامج المصاحبة للمهرجان، بما في ذلك سوق التمور المصنعة، سعيًا إلى تعزيز المناخ التسويقي لتمور الأحساء، وتوفير البيئة المناسبة لرفع الفوائد للمزارعين والمستثمرين والمستهلكين.

وأشار إلى تعدد أركان المهرجان التفاعلية، ومشاركة القطاعات الحكومية بطرح خدماتها للزائرين، بالإضافة إلى تنوع الفعاليات، ومن بينها المشاركات الشعبية للحرف اليدوية، وعروض الألعاب التراثية، ومسيرة الفنون الشعبية، إضافةً إلى أركان الفنون التشكيلية ومعرض التصوير الفوتوغرافي، مؤكدًا حرص المصانع المشاركة على ابتكار المزيد من المنتجات التحويلية.

ويشهد المهرجان تقديم منتج «التمر الاحترازي»، مواكبةً لتطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية في مواجهة فيروس كورونا، وفقًا للتاجر «محمد الطيار»، الذي ذكر أن الفكرة جاءت في ظل الحرص على سلامة وصحة الجميع خلال تناول «التمر والقهوة»، فكان الناتج يُمثل ابتكارًا بصنع كوب للقهوة ذي استخدام واحد، يحمل جيبًا صغيرًا ملاصقًا له، ويوضع بداخله قطعتين من التمر وعود أسنان ليُقدم للضيوف.

فيما أسهم عرض حشرة سوسة النخيل الحمراء وخلية النخيل في ركن فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالأحساء، في جذب الزائرين، وكشف م. طاهر الحمادي أن الركن يعرّف الزوار على حشرة سوسة النخيل الحمراء، وأعراضها، والطرق الحديثة لمكافحتها، ويتمثل ذلك بوضع قرص فوسفيد الألمنيوم داخل جذع النخلة، ومن ثم إغلاقها جيدًا، باستخدام الطين، ولف الجذع المصاب باستخدام سترة من البلاستيك وإحكامها بشدة ووضع ملصق تحذيري لعدم الاقتراب منه.

وتحدث م. يوسف بو عريش عن قسم المناحل وما يقدمه، وبرنامج ريف في دعم النحالين ماديًا، وتوعية الزوار بأهمية شراء العسل من المصادر الموثوقة، التي تقدم التحاليل المخبرية، والنصح بأهمية استخدام العسل لما له من فوائد متعددة.