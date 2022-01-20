شكرا لقرائتكم خبر عن القطيف.. أرشفة 139 ألف وثيقة رسمية إلكترونيا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أنجز فريق «مبادرة أرشفة»، التابع لبلدية محافظة القطيف، أرشفة 1715 ملفًا، حتى الآن، تحتوي على 139 ألفًا و446 وثيقة رسمية إلكترونيًَّا، وذلك في إطار الجهود إلى تحقيق مفهوم البلدية الرقمية «بلدية بلا ورق»، والارتقاء بجودة الخدمات وسرعة الإنجاز، وذلك بمشاركة 66 متطوعًا ومتطوعة من جميع أقسام البلدية.

وأكد مصدر مسؤول في البلدية أن أرشفة المستندات والوثائق تستهدف توحيد الطريقة التي تتم بها فهرسة المستندات، وتنظيم الملفات لتخزينها، وذلك لتسهيل طريقة البحث عن هذه الملفات في الأرشيف، وأيضًا داخل المكاتب.

وأشار إلى أن الأرشفة تستهدف دعم وتعزيز الموظفين في إدارة نظام الوثائق والأرشفة اليومية وأرشفة المستندات القديمة وتحقيق أهداف برنامج رفع كفاءة الإنفاق، والوصول إلى «بلدية بلا ورق»، واستمر عمل المتطوعين 21 يومًا، وبقي على المبادرة 7 أيام، حتى يتم إنجاز كل الملفات المتواجدة في البلدية؛ ليبلغ عمر المبادرة شهرًا كاملًا.

على جانب آخر، دعت بلدية محافظة القطيف الجميع بأخذ الحيطة والحذر وقت هطول الأمطار، والإبلاغ عن الطوارئ وتجمعات المياه عبر الاتصال على مركز «940»، أو التواصل مع غرفة عمليات الأمطار.