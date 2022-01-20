شكرا لقرائتكم خبر عن الأمير سعود بن نايف: غرفة الشرقية تدعم المشاريع الناشئة وتحقق رؤية 2030 والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أشاد صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية، بما تقدمه غرفة الشرقية من متابعة للأعمال التجارية، ودعم الاستثمار، والمساهمة في تحقيق رؤية المملكة 2030؛ لجعل المنطقة جاذبة للاستثمار، إضافة إلى المساهمة في دعم المشاريع الناشئة، وإيجاد فرص لشباب وشابات الوطن.

وقدم سموه خلال استقباله رئيس مجلس إدارة غرفة الشرقية عبدالحكيم الخالدي، يرافقه أعضاء مجلس الإدارة، في مكتب سموه بديوان الإمارة، أمس، بمناسبة انتهاء فترة أعمال المجلس، شكره وتقديره لأعضاء مجلس إدارة الغرفة على ما قدموه خلال السنوات الأربع الماضية لخدمة الاقتصاد في المنطقة، ودعم قطاع الأعمال، مشيدا سموه بالدورة الماضية من المجلس.

من ناحيته، رفع العمار باسمه ونيابة عن أعضاء مجلس إدارة غرفة الشرقية المنتهية فترتهم، الشكر والتقدير لسمو أمير المنطقة الشرقية على ما لقيه المجلس من دعم ومساندة ساهمت في تطوير عمل غرفة الشرقية، وقيام المجلس بدور ريادي وفعال في خدمة المنطقة وأبنائها.