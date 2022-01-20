عاجل | استقبال إلكتروني لبلاغات الطيران بالسعودية

تعتزم الهيئة العامة للطيران المدني، التعاقد مع شركة متخصصة بتقنية المعلومات، لتنفيذ مشروع استقبال البلاغات الإلكترونية Q5، والذي يهدف إلى استقبال البلاغات والوقائع والحوادث التطوعية والإلزامية، ومتابعتها ورصدها بشكل يومي، بالإضافة إلى تحليل ودراسة المخاطر المحتمل وقوعها، وجدولة زيارات التدقيق بشكل إلكتروني، وتعيين المفتشين المعنيين وإصدار التقارير الخاصة بها، عن طريق Q5 systems.

ارتفاع الشكاوى

وأصدرت الهيئة العامة للطيران المدني، مؤشر تصنيف مقدمي خدمات النقل الجوي والمطارات، من واقع عدد الشكاوى المرفوعة من المسافرين للهيئة، خلال شهر مايو 2021م.

ووفقا للمؤشر ارتفع إجمالي الشكاوى، التي رُفعت من المسافرين على الناقلات الجوية، خلال شهر مايو الماضي 285 شكوى، مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي 2020، الذي وصلت فيه الشكاوى إلى 165 شكوى.

أكثر التصنيفات

ورصد المؤشر أن الخطوط الجوية السعودية، جاءت كأقل شركات الطيران شكاوى خلال مايو الماضي، بواقع 4 شكاوى لكل 100 ألف مسافر، وبنسبة معالجة للشكوى بالوقت المحدد وصلت إلى 77%، بينما جاء طيران ناس ثانياً بواقع 13 شكوى لكل 100 ألف مسافر، وبنسبة معالجة للشكوى بالوقت المحدد وصلت إلى 90%، وحلّ ثالثًا طيران أديل، بعدد شكاوى وصل إلى 37 شكوى لكل 100 ألف مسافر، وبنسبة معالجة للشكوى بالوقت المحدد وصلت إلى 50%.

وجاء أكثر تصنيفات الشكاوى تداولاً لشهر مايو الماضي، عن استرجاع قيمة التذاكر أولاً ثم إلغاء الرحلات، ثم تأخير الرحلات.

نسبة معالجة

وحصل مطار الملك فهد الدولي بالدمام، على أقل المطارات من حيث الشكاوى المرفوعة للهيئة لكل 100 ألف مسافر، في المؤشر خلال شهر مايو، وذلك بواقع شكويين وبنسبة معالجة لهما بالوقت المحدد بلغت 67%، بينما جاء ثانيًا مطار أبها الدولي بواقع شكويين لكل 100 ألف مسافر، قُدمتا على المطار وتم إغلاقهما بنسبة 100%، فيما حلّ مطار نجران الدولي ثالثاً، بواقع 3 شكاوى لكل 100 ألف مسافر، وبنسبة معالجة للشكوى بالوقت المحدد وصلت إلى 100%.

أقل المطارات شكاوى لكل 100 ألف مسافر

مطار الملك خالد الدولي بالرياض

مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي بالمدينة المنورة

مطار الملك سعود بالباحة

مطار الملك عبدالله بن عبدالعزيز الدولي بجازان

مطار الطائف الدولي

مطار الأمير سلطان بن عبدالعزيز الدولي بتبوك

مطار الأمير عبدالمحسن بن عبدالعزيز الدولي بينبع

مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة

مطار شرورة

مطار القيصومة

مطار بيشة

مطار الأحساء الدولي