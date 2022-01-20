افتتاح قاعدة طيران الحرس الوطني بديراب

وأشاد اللواء الطيار الركن بن سعيدان في كلمته ، بما تتميز به القاعدة من تصميم على أعلى معايير المنشآت الحديثة، فيما ألقى اللواء الطيار الركن الطاسان كلمة عن قاعدة الطيران والصرح الذي شيدته الهمم، يتسلح فيه الأبناء؛ ليكونوا درعاً حصيناً للوطن، وصقوراً حامية في سماها، فأصبحت قوة عسكرية نضاهي بها الأمم.
كما تجول وزير الحرس الوطني بمعهد الطيران التابع للقاعدة، مستمعاً إلى إيجاز عن المعهد والدورات التي تُعقد فيه لصقل وتعزيز المهارات في مختلف الأعمال العسكرية.
عقب ذلك انتقل إلى المشبهات الخاصة بالطيران، وأجهزة المحاكاة الحديثة والتقنيات المتطورة التي تسهم في تدريب ضباط وأفراد طيران الحرس الوطني بمختلف تخصصات الطيران للطيارين والفنيين، وشاهد منظومة متكاملة من طائرات الحرس الوطني وأطقمها من طيارين وفنيين، كما أدى الطيارون التحية العسكرية بالطائرة لسموه.
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