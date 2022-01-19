انطلاق مهرجان العسل الأول بمحافظة أضم

تحت رعاية مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل , دشن محافظ أضم عبدالله بن حسن الفيفي مهرجان العسل الأول بالمحافظة تحت شعار "جبل ووادي وعسل صافي"، بمشاركة عدد من الإدارات الحكومية، ولجان التنمية الاجتماعية وجمعيات البر الخيرية على مستوى المحافظة ومراكزها. وتشمل فعاليات المهرجان التي تستمر على مدى أسبوع ، أجنحة لعرض أنواع مختلفة من منتجات العسل البلدي الذي تشتهر بها المحافظة، بمشاركة عدد كبير من النحالين والأسر المنتجة، بهدف إبراز الحركة السياحية، والنهوض بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية بالمحافظة.

وثمَّن محافظ أضم رعاية الأمير خالد الفيصل للمهرجان، التي تأتي انطلاقاً من دعمه جميع البرامج والفعاليات التنموية والسياحية والاقتصادية والثقافية على مستوى منطقة مكة المكرمة ومحافظاتها، مقدماً شكره لكل اللجان المنظمة لإنجاح المهرجان وإظهاره بالصورة التي ترتقي لمستوى تطلعات أهالي المحافظة.

الجدير بالذكر أن مهرجان العسل يقام لأول مرة على مستوى محافظة أضم التي تمتاز بثروات طبيعية وأودية وغطاء نباتي متنوع أسهم في جعلها مقصداً لمربي النحل ومنتجي العسل، ويستعرض أنواعاً مختلفة من العسل الذي تتميز به المحافظة وبيئتها التهامية والجبلية مثل عسل السدر، والسمرة، والطلح، والضهيان، وغيرها من الأنواع .

ويصاحب المهرجان العديد من الفعاليات والبرامج المصاحبة كالأمسيات الشعرية والأدبية والفنون الشعبية ، ومعرضاً للتراث ، ودورات تدريبية للنحالين ودوري رياضي وأنشطة مسرحية وترفيهية.