أبرد كتلة شتاء هوائية الجمعة والسبت

كشف رئيس لجنة تسمية الحالات المناخية المميزة في السعودية الدكتور عبدالله المسند، أن المرتفع الجوي البارد تربع فوق أجواء السعودية، عبر كتلة هوائية معتدلة البرودة، بسبب تغير مهب الرياح لمرور منخفض جوي متوسطي فوق الشام، مبينًا أنه بعد مرور المنخفض يفتح المجال لكتلة هوائية هي الأبرد في هذا الشتاء يومي الجمعة والسبت.

وتوقع المسند أن تنشط الرياح السطحية الغربية، والتي قد تثير بعض الغبار على الأجزاء الشمالية في منطقتي الجوف والحدود الشمالية.

كتلة هوائية

وقال «أمس كانت درجة الحرارة أقل من معدلها السنوي في النصف الشمالي للسعودية من 1-6 درجات مئوية. لذا يفضل إلغاء التنزه البري (الكشتات) يومي الجمعة والسبت للعوائل على الأقل لدواعي شدة البرد القارس. سيما وأن الصفر المئوي قد يصل حتى أطراف شمالي الربع الخالي فجر السبت».

خفيفة إلى متوسطة

وأوضح نائب رئيس اللجنة الدكتور عبدالعزيز الحصيني، أنه حسب المراصد يتوقع استمرار الأجواء الباردة وأمطار متفاوتة من خفيفة إلى متوسطة على أجزاء من الشمالية والجوف والمرتفعات الجنوبية وجنوب المنطقة الشرقية وبين الدوادمي والقويعية وأجزاء من قطر والإمارات العربية المتحدة.

ويتوقع من اليوم اندفاع موجة برد قطبية المنشأ قارسة البرودة، فيما بين أن الأجواء باردة على معظم مناطق المملكة عدا مكة المكرمة تميل للبرودة وجازان فيها الأجواء معتدلة وفيها درجة الحراراة بلغت 27 درجة مئوية، وأن أقل درجة حرارة في القريات 3 تحت الصفر، وسماء من صحو إلى غائم جزئيًا على أجزاء من المملكة.

رؤية أفقية

وتوقع المركز الوطني للأرصاد استمرار انخفاض درجات الحرارة على معظم مناطق المملكة ولا يستبعد تساقط الثلوج على أجزاء من منطقتي الحدود الشمالية والجوف ومرتفعات منطقة تبوك (جبل اللوز - علقان) تسبق برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية.

حلاقون يتحولون إلى سباكين

ومع انخفاض درجات الحرارة في محافظة طريف وتجمد المياه في مواسير المياه وتحطمها جراء ذلك، تركت بعض العمالة مهنتهم الأساسية في الحلاقة وامتهنوا السباكة بسبب الطلب الكبير عليها، وضعف أعمال الحلاقة، وزيادة الدخل المنتظر أضعافًا، ما كان مغريًا لشراء أدوات سباكة جديدة لبعض هؤلاء والخروج إلى المنازل.

ومع دخول فترات المساء، اضطر الكثير من الأهالي بطريف لوضع كميات من المياه في إناءات خارجية داخل المنازل، تحسبًا لتجمد ووقف حركة المياه في الصنابير خلال فترات الصباح الأولى.